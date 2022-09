La Gazzetta titola in prima pagina: "Gli arcidiavoli: tutte le armi anti Napoli"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport inizia a caricare l'atmosfera in vista del big match di domani sera tra Milan e Napoli. Il titolo del quotidiano è incentrato soprattutto sul Milan e recita: "Gli arcidiavoli". Tra occhiello e sommario vengono riportati tre nomi di calciatori che possono essere antidoti al Napoli, una delle squadre più in forma del campionato. Calabria, per fermare Kvaratskhelia; Tonali, per la lotta in mezzo al campo; Giroud, per continuare a fare gol pesanti.