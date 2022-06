La Gazzetta titola: "L'estate di Pioli è da scudetto"

MilanNews.it

"L'estate di Pioli è da scudetto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che racconta che il tecnico rossonero si sta godendo le sue meritate vacanze dopo lo scudetto vinto con il Milan. Prima è stato in Sicilia con alcune coppie di amici, mentre ora si trova a Forte dei Marmi con la famiglia. Intercettato dalla Rosea, l'allenatore milanista è già carico in vista della prossima stagione: "Sono le vacanze più belle della mia vita. Non sono mai stato così milanista. Non vedo l'ora di tornare ad allenare e difendere lo scudetto. I miei giocatori mi mancano".