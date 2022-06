La Gazzetta titola: "Milan-Maldini all'ultimo respiro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Titolo eloquente quello che si legge sulla Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina: "Milan-Maldini all'ultimo respiro". Oggi è infatti l'ultimo giorno di contratto per Paolo Maldini e Ricky Massara che da domani, se non arriverà la firma, saranno liberi di firmare per altre squadre. Nonostante i tempi ormai corti rimane ottimismo che si possa arrivare all'accordo definitivo nelle ultime ore. La questione più grande è legata alle richieste di Maldini che vorrebbe maggiore autonomia nelle decisioni di carattere tecnico.