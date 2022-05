La Gazzetta titola: "Milan, un muro per gli Intoccabili"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan, un muro per gli Intoccabili". Dopo la vittoria dello scudetto, i gioielli rossoneri piacciono a tanti, ma il club di via Aldo Rossi è pronto a fare uno sforzo economico per blindare Leao, Kalulu e Tonali. In particolare, il Real Madrid punta forte sull'attaccante portoghese, ma il Diavolo vuole prolungargli il contratto fino al 2026.