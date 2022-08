La Gazzetta titola su De Ketelaere: "Sedotto pure Leao. La coppia fantasia scalda i motori"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport quest'oggi in edicola titola così: "De Ketelaere, sedotto pure Leao. La coppia fantasia scalda i motori". Il nuovo belga rossonero si è integrato bene nel gruppo come dimostrano alcuni scambi social proprio con l'Mvp dello scorso campionato e non solo. Ora De Ketelaere e Leao sono attesi a far faville anche in campo. Difficile che Charles possa partire titolare a Bergamo - specialmente visto lo stato di forma di Brahim Diaz - molto più probabile invece che Pioli lo possa schierare dal 1' nel corso della terza giornata contro il Bologna.