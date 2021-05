La Gazzetta titola su Donnarumma: "Gigio spalle al muro"

In merito alla questione del rinnovo di Donnarumma con il Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Gigio spalle al muro". L'incontro di sabato con i tifosi a Milanello ha scosso molto il giocatore che ha lasciato il colloquio in lacrime. La delegazione della Curva Sud ha chiesto al giocatore di non giocare domenica contro la Juventus in caso di mancato prolungamento questa settimana. Ieri, intanto, è arrivata la presa di posizione della scoietà con il dt Paolo Maldini che ha dichiarato che tutte le trattative per i rinnovi sono congelate fino al termine del campionato.