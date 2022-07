La Gazzetta titola: "Tanganga, il centrale del Tottenham è il preferito"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola titola così sul possibile colpo in difesa del Milan: "Tanganga, il centrale del Tottenham è il preferito". Secondo quanto riporta la rosea Japhet Tanganga sarebbe il primo nome sul taccuino di Maldini e Massara per la difesa rossonera. Il nodo della trattativa con gli Spurs è la formula: il Milan vorrebbe un prestito, al massimo con diritto, il club londinese spinge per l'obbligo.