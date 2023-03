MilanNews.it

"Tutto il Milan con Pioli": titola così questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi, nonostante il momento complicato, c'è massima fiducia nel lavoro del tecnico rossonero. La società rossonera punta ad andare avanti insieme ed è sicura che il Diavolo arriverà tra le prime quattro in Serie A.