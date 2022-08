La Gazzetta titola: "Un altro Onana a Milano. Oggi incontro a Bordeaux"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sull'obiettivo numero uno per il centrocampo rossonero: "Un altro Onana a Milano. Incontro a Bordeaux: oggi si può chiudere". Dopo che Onyedika è sfumato per le richieste troppo alte del Midtjylland, la dirigenza rossonera ha virato sul centrocampista originario del Camerun Jean Onana, classe 2000 in forza al Bordeaux. I soldi offerti ai danesi verranno girati al club francese, nella speranza che si possa trovare in questo caso una quadra. Secondo la rosea ieri c'è stato un incontro tra Milan e agenti del giocatore che oggi, invece, saranno a Bordeaux per cercare di capire la fattibilità dell'operazione. 6-7 milioni di riscatto da esercitare tra un anno potrebbero bastare.