La Gazzetta verso Juve-Milan: "Giroud in pole, ma Rebic scalpita. E per Pellegri che progressi"

"Giroud in pole, ma Rebic scalpita. E per Pellegri che progressi": titola così questa mattina La Gazetta dello Sport sulle possibili scelte in attacco di Pioli per il match di domenica contro la Juventus. Il francese è pronto per tornare titolare, ma il croato è in ottima forma e potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto come centravanti. Intanto, è in netto miglioramente la condizione fisica del giovane attaccante italiano che presto potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Milan.