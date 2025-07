La mano di Max. Il CorSport: "Milan, tutta un'altra musica"

Il Milan avrà anche perso contro l'Arsenal, ma nei 90 minuti di gioco la formazione di Max Allegri ha mostrato grande concentrazione e solidità, nonostante i pesanti carichi di lavoro di queste settimane e le diverse assenze (Fofana e Jimenez) che hanno costretto il tecnico toscano a schierare una formazione sperimentale.

La prestazione del Diavolo è stata dunque più che positiva, così come quella di Rafael Leao che in una posizione inedita come quella di prima punta è riuscito a fare bene. In merito alla partita andata in scena ieri a Singapore Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Milan, tutta un'altra musica".