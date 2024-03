La moviola della Gazzetta: "Maignan-Taty? Ok il non rigore"

vedi letture

La partita tra Lazio e Milan ha portato con sè diversi strascichi arbitrali che hanno incendiato l'immediato post partita, con i biancocelesti in particolare che si sono detti svantaggiati dopo tre espulsioni e addirittura un rigore negato. La prova del direttore di gara Di Bello sicuramente non è stata positiva, perchè non ha saputo tenere in mano la sfida, ma quello che sembra certo, almeno secondo la Gazzetta dello Sport, è che non c'era nessun rigore nel contatto tra Maignan e Castellanos dopo 12 minuti di gioco. La rosea lo spiega nella sua moviola: "Maignan-Taty: ok il non rigore".

Il commento di Matteo Dalla Vite, moviolista della rosea: "Al 12’, Di Bello azzecca la valutazione: non è da rigore la scivolata di Maignan che ha appena impattato il pallone e non può smaterializzarsi". Poi su un altra polemica laziale sull'inizio dell'azione del gol di Okafor, si legge: "Lo 0-1: ad inizio azione Thiaw-Immobile è... nulla".