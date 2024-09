La moviola di Milan-Liverpool. CorSport: "Eskas pasticcia. Gakpo su Morata rischio da rigore"

vedi letture

La serata è andata come è andata, ma si sa che il calcio è fatto di episodi che alle volte possono addirittura cambiare gli esiti di una partita. E questo è quello che sarebbe potuto succedere al Milan, visto che ieri alla formazione di Paulo Fonseca mancherebbe un calcio di rigore per un contatto più che dubbio avvenuto in area di rigore fra Cody Gakpo del Liverpool ed Alvaro Morata.

Ad avvalorare questa tesi Il Corriere dello Sport, che nella solita rubrica dedicata alla moviola della partita, ha scritto che "contrasto in area Reds fra Morata e Gakpo, l’attaccante spagnolo chiede un fallo di mano che c’è, ma il braccio è al corpo e il pallone schizza da un rimpallo. Piuttosto, Gakpo allarga la gamba sinistra e frappone ostacolo all’avanzata di Morata che finisce giù. Se Eskas (evidentemente fedele alla direttiva di Rosetti agli Europei: i rigori sono una cosa serie, ma qui anche presa troppo seriamente) avesse dato rigore, il VAR non sarebbe intervenuto":