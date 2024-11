La notte di Morata, Tuttosport lo cita: "Dal Bernabeu mi aspetto fischi e tutto il resto..."

Questa sera, in occasione del big match europeo per eccellenza tra Real Madrid e Milan che si disputerà al Santiago Bernabeu alle 21, sarà anche e soprattutto la sera di Alvaro Morata. Il numero 7 rossonero è madrileno e cresciuto nel Real, dove ha giocato in due parentesi differenti e vinto anche diversi trofei. Poi la sua carriera, con il tempo, lo ha portato sull'altra sponda della capitale spagnola dove è diventato un punto di riferimento per l'Atletico Madrid. Quest'estate ha lasciato la Spagna sbattendo la porta e lamentandosi delle troppe critiche ricevute negli anni, nonostante il campo dicesse ben altro.

Oggi Tuttosport riprende le sue parole dall'intervista che Morata ha concesso al The Athletic. Alvaro viene citato sull'accoglienza del Bernabeu: "Mi aspetto fischi e tutto il resto...". Poi però parla anche della partita e delle ambizioni rossonere in Champions: "L’anno scorso il Borussia Dortmund non stava andando bene in campionato o in generale, ma hanno raggiunto comunque la finale di Champions League. noi dobbiamo crederci, perché siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere tutto". Parole da leader.