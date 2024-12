La Repubblica: "La festa rovinata, il Milan non segna. La notte dei miti finisce tra i fischi"

Tanti auguri AC Milan, anche se forse oggi sarebbe meglio parlare di altro. Del rendimento deludente che la squadra sta avendo in campionato, dell'ottavo posto in classifica e della rumorosa contestazione di ieri sera. La parte calda del tifo rossonero si è lasciata andare a cori e striscioni contro l'attuale società, dalla quale non si sente per nulla rappresentata.

In merito alla complicata serata di San Siro ha scritto questa mattina anche La Repubblica, titolando: "La festa rovinata, il Milan non segna. La notte dei miti finisce tra i fischi". Eppure per Paulo Fonseca va tutto bene, quando in realtà la situazione è già piuttosto critica.