La Repubblica: "Milano si scopre povera, mancano gol e capitali. Champions per salvarsi"

Anche l'edizione di Repubblica mette sotto la lente di ingrandimento il momento no della Milano calcistica e scrive così questa mattina: "Milano si scopre povera, mancano gol e capitali. Champions per salvarsi". Milan e Inter sono un po' in crisi in questo inizio 2023 e mancano i gol: i rossoneri nelle ultime due partite hanno incassato 7 reti non segnandone neanche una. Anche gli aiuti dal mercato tardano ad arrivare perché non ci sono a disposizioni fondi sufficienti per concludere delle operazioni importanti. In questo senso, con diverse squadre racchiuse in pochi punti, diventa cruciale qualificarsi per la prossima Champions League e non sgretolare quanto di buono fatto negli ultimi tre anni.