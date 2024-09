La "settimana di passione" rossonera. Il CorSport: "Serve un rilancio"

L'ultima settimana del Milan non è stata migliore rispetto alle altre, anche se non si è giocato. Si potrebbe dire che l'unica cosa positiva è che non essendoci partite i rossoneri non hanno potuto perdere o pareggiare, perdendo terreno in classifica. Questo è stato in realtà già fatto nelle prime tre giornate di campionato e ha portato diverse conseguenze: Paulo Fonseca in bilico, le discussioni sull'assenza di Ibrahimovic e quelle sul presunto ammutinamento di Theo Hernandez e Rafa Leao.

Il Corriere dello Sport la chiama "Settimana di passione". Poi sottoolinea: "Milan, serve un rilancio". Nell'occhiello: "Raccolti appena due punti in tre partite: l’impegno di sabato con il Venezia già assume i contorni della prima svolta. È necessario riaccendere l’entusiasmo dei tifosi". Nel sottotitolo si riavvolge il nastro degli ultimi giorni, a livello ambientale: "Prima i casi Theo e Leao, poi l'assenza di Ibra e infine il riposo concesso da Fonseca: sono tanti i dubbi sulla qualità del gruppo e dei dirigenti".