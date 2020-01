Il giorno dopo il deludente pari del Milan contro la Sampdoria, La Stampa titola così per commentare lo 0-0: "Ibra scopre com’è triste il Milan". Alla squadra di Pioli, non è bastata nemmeno l'entrata in campo nella ripresa di Ibrahimovic, autore di qualche spunto interessante. Lo svedese, da solo, non può purtroppo risolvere i tanti problemi del Milan.