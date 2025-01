La Stampa intitola: "Beffa Juve a Riad, il Milan vince in rimonta"

Sciupato in un nulla la perla di Kenan Yildiz nella semifinale di Supercoppa Italiana. "Beffa Juve a Riad, il Milan vince in rimonta", il titolo in taglio basso de La Stampa in edicola oggi. Dal momentaneo 1-0, nella ripresa del big match i rossoneri hanno prima ricavato il rigore poi trasformato dell'1-1 per poi staccare il pass della finale con un gol rocambolesco su deviazione di Gatti e il 2-1 finale.

Queste le parole in conferenza stampa di Sergio Conceiçao dopo la gara: "Ho parlato alla squadra all'intervallo, non stavamo facendo ciò che avevamo preparato: pressing, senza palla, eravamo fuori posizione. Se non pensiamo tutti allo stesso modo in fase difensiva diventa difficile. Con la palla: poca attenzione a centrocampo, poca profondità sulle ali. Abbiamo parlato con i giocatori, abbiamo fatto vedere delle immagini e ci siamo dett. Non voglio parlare del lavoro di Fonseca, ma ho trovato una squadra un po' dubbiosa. Noi abbiamo bisogno di coraggio, di credere in quello che si fa. Io ho un gruppo fantastico a questo livello. Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico ed è andata molto bene".