La Stampa: "L'Inter torna in corsa. Milan ko, quasi fuori. Stasera la Juve"

La Stampa nel taglio alto della prima pagina dedica uno spazio alla Champions League con questo titolo: "L'Inter torna in corsa. Milan ko, quasi fuori. Stasera la Juve". I nerazzurri battono lo Sheriff e tornano a sperare negli ottavi di finale. La squadra di Inzaghi soffre per un'ora, poi fa valere la qualità. I rossoneri di Pioli decimati e sconfitti dal Porto: le assenze fanno la differenza per il terzo ko di fila che sa quasi di sentenza. Per passare il turno servirà un'impresa. Questa sera invece Zenit-Juventus con la squadra di Allegri più tranquilla dopo l'1-0 al Chelsea.