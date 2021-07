La Stampa: "Negli stadi con il Green Pass ma senza abbonamenti e con più code agli ingressi"

Niente abbonamenti, smartphone a tutti gli steward e code più lunghe per entrare. Saranno questi gli effetti pratici della decisione del governo di aprire gli stadi al 50% della capienza ai tifosi in possesso del "green pass" che accerta l'avvenuta doppia vaccinazione. A riportare queste informazione è La Stampa, che tocca il tema delle riaperture. Lunedì l'assemblea delle 20 società della massima divisione affronterà l'argomento. La capienza al 50%, che non soddisfa i club di Serie A, impedisce di aprire le campagne abbonamenti. I tifosi dovranno comprare i biglietti partita per partita.