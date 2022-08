La Stampa titola: "De Ketelaere, primo giorno al Milan"

MilanNews.it

La Stampa questa mattina in edicola ha titolato così sul nuovo arrivo in casa rossonera: "De Ketelaere, primo giorno al Milan". Il talento belga classe 2001 è sbarcato a Milano nella notte e sta sostenendo le visite mediche alla clinica Madonnia. Dopodichè sarà atteso a Casa Milan per firmare un contratto di 5 anni a 2.5 milioni a stagione. Il Milan ha sborsato 32 milioni più 3 di bonus per assicurarsi le prestazioni di De Ketelaere e all'interno dell'accordo con il Bruges c'è anche una percentuale sulla futura rivendita che è circa del 12.5%.