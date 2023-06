La suggestione del CorSport in prima pagina: "E' Gundogan il regalo per Pioli"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina, sulla propria prima pagina, regala una suggestione per il centrocampo ai tifosi del Milan. Il titolo in taglio basso recita: "Milan, è Gundogan il regalo per Pioli". Ilkay Gundogan, centrocampista e pilastro del Manchester City, vedrà scadere il suo contratto con i Citizens alla fine di questa stagione: la scelta definitiva sarà fatta dopo la finale di Champions League. Per i rossoneri potrebbe essere un'occasione gratis da prendere al volo.