Lazio-Milan, Tuttosport: "Inzaghi senza punte. Pioli scalda Ibra"

C’è spazio anche per la sfida in programma questa sera allo stadio Olimpico sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che pone l’accento su un Lazio-Milan importante per entrambe le squadre. "Inzaghi senza punte. Pioli scalda Ibra", titola il noto giornale sportivo, evidenziando così la situazione d’emergenza dei biancocelesti (privi di Immobile e Caicedo) e l’importanza di Zlatan nello scacchiere rossonero.