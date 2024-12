Le manovre di Cardinale, i patemi di Fonseca: le prime pagine dei quotidiani sportivi

vedi letture

Oggi torna la Champions League e i riflettori di gran parte dell'attività mediatica a stampa sono rivolti alle sfide di Atalanta e Inter che rispettivamente affrontano Real Madrid e Bayer Leverkusen. Eppure un po' di spazio per il Milan c'è nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati questa mattina in edicola. E in particolare i protagonisti sono il proprietario rossonero Gerry Cardinale e l'allenatore del Diavolo Paulo Fonseca.

La Gazzetta dello Sport mette addirittura in primo piano una notizia su Gerry Cardinale, intenzionato ad allungare le scadenze del prestito concessogli dalla famiglia Singer: "Cardinale rilancia: mi tengo il Milan". Si legge: "Tempi più lunghi (fino al 2028) per restituire a Elliott i 700 milioni di prestito". In taglio basso il Corriere dello Sport affronta il tema Paulo Fonseca e recita così: "Accuse all'arbitro La Penna: Fonseca si salva se chiede scusa". Nel sottotitolo si spiega: "Il procuratore Figc ha firmato l'atto di chiusura delle indagini: ora cinque giorni per proporre il patteggiamento o per spiegare le frasi facendo pubblica ammenda". E se Tuttosport non parla di Milan in prima pagina, ci pensa il QS che mette al centro ancora il tecnico portoghese: "Povero Fonseca: sempre più solo (e in discussione). Scaroni sconfessa l'allenatore: 'Gli arbitri hanno sempre ragione'".