Le manovre rossonere. Il QS: "Jashari non si sblocca. Si ripensa a Javi Guerra"

Il calciomercato del Milan non si fermerà a Pervis Estupinan, anche perché da regalare a Massimiliano Allegri almeno un altro rinforzo a centrocampo. Il nome di Ardon Jashari resta ovviamente quello in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera, ma il fatto che il Club Bruges non stia allentando in alcun modo la presa potrebbe presto portare Tare &Co a virare su un altro obiettivo.

A rafforzare questa tesi Il Quotidiano Sportivo edizione Il Giorno, che nel taglio basso della prima pagina di questa mattina ha titolato "Jashari non si sblocca. Si ripensa a Javi Guerra", che negli scorsi giorni ha rifiutato la prima offerta di rinnovo che gli è stata presentata dal Valencia.