Le parole di Furlani e Abraham: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Nella giornata di ieri Tammy Abraham si è presentato alla stampa come nuovo calciatore del Milan. In campo lo aveva già fatto egregiamente sabato a Roma contro la Lazio, firmando l'assist per Leao nonostante non avesse ancora fatto un allenamento con i nuovi compagni. Accanto a lui si è seduto l'amministratore delegato Giorgio Furlani che è stato interrogato sul mercato, su Fonseca e sul caso del cooling break Theo e Leao. Le parole del nuovo centravanti e del dirigente sono le protagoniste delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport, in taglio laterale, decide di proporre le parole di Furlani in difesa dell'allenatore rossonero e titola: "In difesa del tecnico. Furlani fa muro: "Tutto il Milan con Fonseca"". E se Tuttosport non cita il club rossonero in apertura, diversamente fa il Corriere dello Sport che invece ne parla diffusamente. In taglio laterale le parole di Furlani: "L'Ad si schiera con il tecnico. Leao-Theo: muro Milan su Fonseca". In taglio centrale invece le parole di Tammy Abraham nei confronti della Roma: "Al Milan per alzare l'asticella". Il QS rincara la dose: "L'Ad nega tensioni nello spogliatoio. Il Milan spegne le polemiche: "Nessun caso"".