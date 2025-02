Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani

Il Milan passa a Empoli e lo fa in un secondo tempo in cui Sergio Conceicao mette i tre giocatori offensivi che spazzano via la squadra di D'Aversa e l'arbitro Pairetto e la sua squadra. La vittoria rossonera, specie per come è arrivata, merita un ruolo di rilievo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

La Gazzetta dello Sport si concentra sul nuovo protagonista in casa rossonera, titolando: "Subito Gimenez. Volo Milan con i fantastici quattro". Non solo Santiago Gimenez ma anche Leao, Pulisic e Felix, tutti in campo contemporaneamente nella ripresa. Nel sottotitolo: "Il messicano e Leao a Empoli entrano nella ripresa, con Pulisic affiancano Joao Felix e firmano i due gol della vittoria". Anche il CorSport si concentra sul nuovo centravanti e sul numero 10: "Leao e Gimenez, luci del Milan. Soffre e vince 2-0 a Empoli". Quindi nel sottotitolo: "Palo di Colombo. Espulsi Tomori e Marianucci. La svolta nel finale: 7 punti in 3 gare".

Tuttosport in taglio basso recita così: "Coraggio e talenti: nuovo Milan! 4 punte anche in 10, sbancata Empoli". Nel sottotitolo il racconto del pomeriggio: "I rinforzi di gennaio incidono, Conceicao senza paura malgrado l'espulsione (paradossale) di Tomori: Leao e Gimenez entrano nella ripresa e, dopo il rosso pure a Marianucci, riportano i rossoneri in zona Europa". Il QS titola in primo piano: "È già il Milan di Gimenez. Tomori espulso, Leao e il messicano sbancano Empoli".