Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sul Milan

vedi letture

Si avvicina il ritorno in campo del Milan. Tra quattro giorni i rossoneri scenderanno per la seconda volta in questa stagione a San Siro contro il Venezia, una partita in programma alle 20.45. Nella settimana successiva, sempre in casa, inizierà la campagna europea in Champions League contro il Liverpool e subito dopo c'è attesa per il derby contro l'Inter. Di questo e non solo parlano questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport non guarda troppo in là e si concentra sulla gara di sabato di campionato, riportando già un'indiscrezione di formazione molto importante. Si legge sulla rosea: "Leao e Theo perdonati, sabato saranno titolari. A San Siro contro il Venezia". Nell'apertura del Corriere dello Sport, invece, si analizza la situazione inaspettata al botteghino in vista della Champions League: "Milan, quanto mi costi. Tanti biglietti invenduti per il Liverpool". Quindi c'è Tuttosport che invece rende conto del futuro dell'ex allenatore rossonero, attualmente ancora a libro paga del club di via Aldo Rossi: "Milan felice, Pioli vicino all'Al-Nassr di Ronaldo".