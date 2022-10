Le punte del Milan, Tuttosport titola: "Il triangolo di Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport parla della situazione attaccanti in casa Milan. Il titolo recita così: "Il triangolo di Pioli". Poi, nel sottotitolo: "Rebic probabile titolare a verona. Origi si scalda per il Monza. Giroud fondamentale in Champions League". Soprattutto per ridare fiato al 36enne francese, che ha giocato davvero tantissimo in questo avvio di stagione, è necessario che sia Origi che Rebic possano essere a disposizione ed entrare il prima possibile in condizione. Potrebbe esserci spazio per Rebic dal primo minuto già a Verona.