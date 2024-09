Leao bocciato da A Bola: "Troppo intermittente. Gli manca fiducia"

Nella serata di ieri il Portogallo ha esordito contro la Croazia nella Nations League, vincendo per 2 a 1 grazie alle reti di Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo, salito a quota 900 gol in carriera. In un ambiente focoso come il Da Luz di Lisbona, ed in un contesto nel quale si sarebbe potuto esaltare, Rafael Leao ha invece deluso le aspettative, nonostante Roberto Martinez avesse puntato su di lui nell'undici titolare.

Quella del 10 del Milan è stata una prestazione piuttosto opaca, come conferma anche la bocciatura di A Bola:

Rafael Leão, voto 5: "Troppo intermittente. Il tocco di tallone con cui ha isolato Ronaldo al 22' è stato il migliore che ha lasciato nella partita. È uscito all'intervallo e ha lasciato tutti a sospirare per saperne di più. Ha una chiara mancanza di fiducia".

Riportiamo di seguito alcuni dati dal sito specializzato in statistiche Sofascore:

Minuti giocati: 45’

Goal attesi (xG): 0

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 0

Dribbling tentati (riusciti): 2 (1)

Tocchi: 20

Precisione passaggi: 100%

Passaggi chiave: 1

Cross (riusciti): 1 (0)

Palle lunghe (prec.): 0