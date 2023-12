Leao ci prova per l'Atalanta, Tuttosport: "È il giorno decisivo. Newcastle l'obiettivo"

Rafael Leao è guarito dalla lesione muscolare. Su questo non ci sono dubbi. Ce ne sono invece su quando il portoghese potrà ritornare a calcare il campo di gioco. Il numero 10 rossonero è tornato ad allenarsi sul campo solo un paio di giorni fa, quando ha avuto il via libera, e non è detto che possa essere già a disposizione per la partita di sabato contro l'Atalanta.

Tuttosport per questo ha titolato: "Leao, è il giorno decisivo. Ma Newcastle è l'obiettivo". Oggi sarà il giorno della verità: se a Milanello scenderà in campo con i compagni, allora le chance di vederlo in panchina al Gewiss Stadium aumenteranno. Al momento, comunque, il partito del no prevale su quello del sì. L'obiettivo rossonero è averlo per il Newcastle, senza forzare i tempi che metterebbero a rischio il giocatore stesso.