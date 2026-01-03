Leao decisivo, il CorSera in prima pagina: "Gol di Leao, il Milan vince e ritorna in testa"

Il Corriere della Sera in edicola oggi apre con l’MVP della partita: "Gol di Leao, il Milan vince e ritorna in testa". Nonostante l’emergenza i rossoneri vincono a Cagliari e, in attesa dell’Inter, tornano in prima posizione in Serie A.

Al termine della gara Leao ha dichiarato: “La cosa più importante è stata la vittoria. Abbiamo fatto una partita incredibile, qui è difficile giocare e abbiamo disputato una buona gara. Siamo stati bravi, siamo sulla strada giusta. I dettagli sono stati fondamentali, il mister nell'intervallo ci ha chiesto di spaccare la partita. Aspettavo la posizione giusta per concludere, sono contento”.