Leao, gol e infortunio: per il CorSera è a rischio per la Cremonese
La partita di ieri di Rafael Leao è durata appena 17 minuti, nei quali però è riuscito a segnare anche un bel gol di testa che ha portato avanti il Milan contro il Bari nel match valido per i 32esimi di Coppa Italia. Peccato però che pochi istanti dopo la rete, il portoghese è stato costretto ad abbandonare il campo per un indurimento al polpaccio. Il giocatore, come spiega stamattina il Corriere della Sera, verrà sottoposto ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del problema muscolare, ma è a rischio per l’esordio in campionato contro la Cremonese in programma sabato a San Siro.
Questo il tabellino di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.
MILAN-BARI 2-0
Marcatori: 14’ Leao, 48’ Pulisic
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 81’ Okafor), Fofana, Ricci (dal 65’ Modric), Loftus-Cheek (dal 65’ Jashari), Estupiñan; Pulisic (dal 65’ Musah), Leão (dal 17’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze. All.: Allegri.
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (dal 81’ Tripaldelli); Bellomo (dal 52’ Verreth), Braunöder, Pagano (dal 68’ Partipilo); Pereiro (dal 52’ Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino, Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.
Arbitro: Arena di Torre del Greco.
Ammoniti: 21’ Estupinan.
Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.
