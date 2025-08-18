Milan, aumenta la fiducia per Hojlund: il danese è stato messo alla porta dallo United

vedi letture

Rasmus Hojlund è in un'uscita dal Manchester United perchè non fa più parte del progetto tecnico di Amorim che ieri non lo ha nemmeno convocato per il big match contro l'Arsenal di ieri pomeriggio. Secondo il Corriere della Sera, si tratta di un segnale che aumenta la fiducia del Milan che sta lavorando da giorni per provare a portarlo a Milanello.

Il centravanti danese, che in Italia ha già vestito la maglia dell'Atalanta, è stato messo alla porta dai Red Devils e quindi ora potrebbe decidere di accettare la proposta del prestito con diritto di riscatto del Diavolo. Ieri sera, nel pre-partita di Milan-Bari di Coppa Italia, il ds milanista Igli Tare ha dichiarato a Mediaset: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo".

