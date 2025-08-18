L'apertura della Gazzetta: "Profumo di Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Profumo di Milan". Buona la prima gara ufficiale dei rossoneri che ieri sera a San Siro davanti a oltre 71mila spettatori hanno battuto 2-0 il Bari e si sono qualificati ai 16esimi di Coppa Italia dove affronteranno il Lecce. Ad aprire le marcature è stato Rafael Leao che poi però si è fatto male al polpaccio, anche se il suo infortunio non preoccupa in vista dell'esordio in campionato di sabato contro la Cremonese. Il raddoppio è arrivato poi nella ripresa grazie a Pulisic su assist di Gimenez. Nel secondo tempo c'è stato poi il debutto ufficiale sia di Ardon Jashari che di Luka Modric, acclamatissimo dai tanti tifosi presenti a San Siro.

Questo il tabellino di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.

MILAN-BARI 2-0

Marcatori: 14’ Leao, 48’ Pulisic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 81’ Okafor), Fofana, Ricci (dal 65’ Modric), Loftus-Cheek (dal 65’ Jashari), Estupiñan; Pulisic (dal 65’ Musah), Leão (dal 17’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze. All.: Allegri.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (dal 81’ Tripaldelli); Bellomo (dal 52’ Verreth), Braunöder, Pagano (dal 68’ Partipilo); Pereiro (dal 52’ Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino, Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Ammoniti: 21’ Estupinan.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.