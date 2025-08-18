Gazzetta: "Modric, che classe. Entra e debutta col Milan: il Diavolo è subito suo"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così su Luka Modric che ieri ha fatto il suo esordio in partite ufficiali con la maglia del Milan: "Modric, che classe. Entra e debutta col Milan: il Diavolo è subito suo". Il campione croato, applauditissimo dai tifosi presenti a San Siro durante la presentazione dei nuovi acquisti avvenuta prima del match di Coppa Italia contro il Bari, è subentrato al 65' al posto di Samuele Ricci. Schierato da regista davanti alla difesa, l'ex Real Madrid ha regalato alcuni lampi della sua classe infinita.

Intervistato da Mediaset nel pre-partita, il ds rossonero Igli Tare ha spiegato come ha convinto Modric ad accettare il Milan: "Non era molto difficile, da bambino ha tifato Milan. Ci siamo trovati come due ex bambini che tifano la stessa squadra. Ho capito subito che il suo pensiero era verso il Milan, ho cercato di trasmettere entusiasmo: il suo arrivo è un valore aggiunto a questa squadra".

