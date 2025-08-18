Milan-Bari 2-0, Tuttosport in apertura: "Leao, l'infortuno spegne la gioia. Max emergenza"

vedi letture

All'indomani della vittoria per 2-0 del Milan contro il Bari nei 32esimi di Coppa Italia, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Leao, l'infortuno spegne la gioia. Max emergenza". Rossoneri avanti dopo 14' con un bel gol di testa di Rafael Leao, che però pochi minuti dopo è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare al polpaccio. Da capire nelle prossime ore l'entità dell'infortunio e se potrà essere in campo sabato per la prima giornata di campionato contro la Cremonese. Il raddoppio milanista è stato firmato nella ripresa da Christian Pulisic.

Con Max Allegri squalificato, ieri sulla panchina rossonera c'era il suo vice Marco Landucci che nel post-partita ha dichiarato a Mediaset sulla partita e sull'infortunio di Leao: "È stato un buonissimo atteggiamento. La squadra ha interpretato bene quello che doveva fare, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo ma la squadra ha fatto una partita seria. Se Leao ci sarà con la Cremonese? Non so dirtelo, è uscito per questo fastidio. Non volevamo rischiare più di tanto. Vediamo nei prossimi giorni il risultato degli esami medici”.