Il CorSport in prima pagina: "Il Milan vola. 'Opzione Vlahovic'"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan vola. 'Opzione Vlahovic'". Ieri il Diavolo ha giocato la sua prima gara ufficiale della stagione e ha battuto 2-0 a San Siro il Bari nei 32esimi di Coppa Italia (ora ai 16esimi affronterà il Lecce). Il primo gol stagionale dei rossoneri è stato segnato da Rafael Leao che però poi si è fatto male al polpaccio e ora è a rischio la sua presenza sabato contro la Cremonese nel match valido per la prima giornata di campionato. Il raddoppio è stato sigliato invece nella ripresa da Christian Pulisic.

Prima della partita di ieri, sono arrivate anche le parole del ds Igli Tare che ha dichiarato sul mercato milanista: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Vlahovic? Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".

