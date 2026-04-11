Leao punta centrale nel tridente contro l'Udinese? Ecco perchè

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Stasera contro l'Udinese, il Milan abbandonerà il 3-5-2 e scenderà in campo con il 4-3-3. In attacco ci sarà spazio per Alexis Saelemaekers a destra, Christian Pulisic a sinistra e Rafael Leao come punta centrale. Ma come mai sarà il portoghese a giocare in quella posizione e non uno dei centravanti in rosa? L'edizione odierna di Tuttosport spiega che dietro alla decisione di Max Allegri c'è il fatto che Santiago Gimenez non ha attraversato una settimana al top, mentre Niclas Fullkrug non ha convinto del tutto a Napoli.

Nella conferenza stampa di ieri, Allegri ha parlato così dei suoi attaccanti: "Pulisic e Leao hanno avuto vari infortuni purtroppo, che non hanno fatto sì che trovassero la condizione. Ma hanno fatto gol importanti. Gimenez sta rientrando ore, dopo sei mesi può avere un calo fisico. Fullkrug è arrivato a gennaio, campionato nuovo, è un po' che era fermo... Si è messo a disposizione. Fino alla fine deve rimanere un ambiente positivo. Bisogna arrivare all'obiettivo: che si giochi con 6 punte, con 8, con una o nessuna non conta. Conta giocare le partite con fare propositivo. A Napoli abbiamo avuto occasioni, il risultato cambia le opionioni. Se avessimo vinto o pareggiato non è che la prestazione sarebbe stata migliore o peggiore, gli errori all'interno della partita sarebbero stati gli stessi. Ci sono momenti in cui non si riesce a fare gol, ma credo che la qualità di Leao, Nkunku, Gimenez, Pulisic, Fullkrug, Saelemaekers è alta. Domani è difficile, Udinese squadra fisica. Ti riparte addosso, tiene il campo in maniera devastante. Domani sera giochiame alle 6 con una temperatura diversa rispetto a 20 giorni fa. Ci sarà meno ritmo, siamo a fine stagione, il risultato diventa più importante. Bisogna concentrarsi su quello che c'è da fare".