Libero titola sul Milan: "Settimana decisiva: rinnovo Maldini e due colpi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano generalista Libero ritaglia uno spazio per il Milan e per la situazione mercato dei rossoneri. Il titolo recita: "Milan, è la settimana decisiva: rinnovo Maldini e due colpi". Secondo quanto riporta il giornale, sono attesi per questa settimana i rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara che dovrebbero definitivamente sbloccare il mercato rossonero che comunque è già stato avviato. I primi due colpi saranno Divock Origi, che arriverà a parametro zero dal Liverpool e già da settimane ha un accordo con i Campioni d'Italia, e Renato Sanches che verrà pagato circa 18 milioni dal Lille.