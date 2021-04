Lituania-Italia, le pagelle di Donnarumma: Gigio risponde presente

Un'altra buona prestazione per Donnarumma in maglia azzurra. Chiamato in causa poche volte dai giocatori della Lituania, Gigio si è sempre fatto trovare pronto. Ecco le pagelle.

La Gazzetta dello Sport 6.5: "Solito discorso. I lituani non lo coinvolgono mai ma, quando succede, risponde sempre presente (su Eliosius). Con i piedi, però, due giocate un po’ così".

Tuttosport 6.5: "Uno svarione di piede in versione libero aggiunto, fuori area, per il resto spettatore in divisa bordeaux fino alla paratona su Eliosius".

Corriere dello Sport 6,5: "È l’unico confermato, l’unico che ha giocato da titolare tutt’e tre le partite di qualificazione. Ha un obiettivo, spingere il record di imbattibilità azzurra da 515’ a 605’ e infatti ci riesce. Nel primo tempo però non manca qualche brivido, il primo con un’uscita di piede fuori area (arriva per un attimo prima di Cernych), il secondo con un passaggio corto (tanto per cambiare) intercettato dal centrocampo avversario. Nella ripresa, la vera parata della sua gara su Eliosius: è così che salva l’1-0 e mantiene l’imbattibilità".

Corriere della Sera 6.5: "È l’unico a giocarne tre su tre, perché Sirigu non è al top: cerca di ammazzare la noia con un’uscita non calibrata. Poi salva di piede su Eliosius. Presente".