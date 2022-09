ll CorSport titola in apertura: "Spalletti e il Milan puntano alla vetta"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, presenta le partite in programma quest'oggi con particolare riferimento a Milan e Napoli che possono sorpassare l'Atalanta in vetta, in attesa che la Dea scenda in campo domani all'ora di pranzo contro la Cremonese. Il titolo recita: "Spalletti e il Milan puntano alla vetta". Nello specifico sui rossoneri: "Pioli in casa Samp lancia Origi". I Campioni d'Italia saranno di scena alle 20.45 a Marassi contro la Sampdoria e dovrebbe esserci spazio dal primo minuto, per la primissima volta, per il nuovo attaccante belga Divock Origi. Le rivali del Milan, Napoli e Inter, giocheranno rispettivamente contro lo Spezia alle 15 e contro il Torino alle 18.