ll Messaggero: “La Serie A riparte con 4 big match, ma deve fare i conti con l’incognita virus”

Oggi Il Messaggero in prima pagina si occupa del ritorno in campo delle squadre di Serie A, che dopo il periodo natalizio sono pronte a riprendere il loro cammino in campionato. “La Serie A riparte con 4 big match, ma deve fare i conti con l’incognita virus” il titolo del quotidiano. Campionato in ansia per via del recente boom di contagi.