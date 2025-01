Madonnina che scintille. La Gazzetta: "Dumfries e Theo, un altro round. È il duello chiave"

Questa sera non sarà solo Inter contro Milan, ma anche Denzel Dumfries contro Theo Hernandez, due che nel corso degli anni non se li sono di certo mandate a dire. Basti pensare al derby dello scorso 22 aprile, quando la partita, terminata con la vittoria nerazzurra, fu caratterizzata da un mega rissone che vede protagonisti proprio questi due giocatori, che questa sera si affronteranno per la dodicesima volta.

Nel complesso Dumfries ha vinto più volte di Theo Hernandez, 6 contro le sole 2 del francese, che questa sera cercherà di vendicarsi per la finale persa nel 2023, sempre in Supercoppa, sempre a Riyad. Ed è per questo che stamattina La Gazzetta dello Sport ha analizzato il duello, il confronto fra questi due calciatori, titolando: "Dumfries e Theo, un altro round. Tra calci e calcio è il duello chiave".