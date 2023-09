Maignan salta due partite, Tuttosport: "Tornerà già con la Lazio"

Le notizie arrivate dagli esami clinici di Mike Maignan dopo lo stop contro il Newcastle di martedì sono assolutamente positive. Il portiere francese dovrà saltare alcune partite ma saranno poche e il danno è meno peggio di quanto paventato. Tuttosport titola in merito: "Maignan tornerà già con la Lazio". Il francese non ci sarà per la sfida con il Verona in casa di sabato alle 15 e probabilmente non sarà rischiato neanche per il turno infrasettimanale a Cagliari.

La partita buona dovrebbe essere quella successiva, in casa contro la Lazio il prossimo 30 settembre. In questo modo il portiere tornerà in ritmo partita anche in vista del secondo impegno di Champions, mercoledì 4 ottobre, contro il Borussia Dortmund.