Maldini in esclusiva nell'apertura della Gazzetta: "E' un Milan capolavoro"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport di oggi apre con una lunga intervista in esclusiva a Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera. Il titolo a tutta pagina è un virgolettato che dice: "E' un Milan capolavoro". Vengono anche riportate alcune delle dichiarazioni più salienti della chiacchierata tra Maldini e la rosea. Sullo scuetto: "Questa è la vittoria delle idee. Tre big e possiamo aprire un ciclo". Sul gioiello Leao e Pioli: "Rafa può migliorare. Mi ha sorpreso l'energia di Pioli". Sul suo rinnovo: "Sono in scadenza come Massara. E non ci hanno ancora chiamato...".