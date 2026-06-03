Max vuole a Napoli il suo pupillo. Tuttosport: "Allegri, vuoi Rabiot? Allora paga!"
Oggi i legali di Massimiliano Allegri incontreranno Massimo Calvelli in quel di Milano per definire la risoluzione del contratto con il Milan del tecnico livornese, pronto a legarsi al Napoli. E stesso in giornata l'ex rossonero incontrerà Giovanni Manna per cominciare a programmare la prossima estate di calciomercato, nel corso della quale il nome di Adrien Rabiot potrebbe diventare uno di quelli più caldi in orbita partenopea.
L'intenzione di Max è infatti quella di portarsi dietro anche a Napoli il suo pupillo, quando il Milan vorrebbe invece tenersi stretto il francese, considerata una delle - pochissime - certezze dalle quali ripartire. Non è però da escludere nulla, con Tuttosport che questa mattina ha titolato: "Allegri, vuoi Rabiot? Allora paga!"
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