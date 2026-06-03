Max vuole a Napoli il suo pupillo. Tuttosport: "Allegri, vuoi Rabiot? Allora paga!"

Max vuole a Napoli il suo pupillo. Tuttosport: "Allegri, vuoi Rabiot? Allora paga!"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis
Non solo Massimiliano Allegri. Il Napoli potrebbe strappare al Milan anche uno dei pilastri della formazione rossonera, nonché pupillo del tecnico.

Oggi i legali di Massimiliano Allegri incontreranno Massimo Calvelli in quel di Milano per definire la risoluzione del contratto con il Milan del tecnico livornese, pronto a legarsi al Napoli. E stesso in giornata l'ex rossonero incontrerà Giovanni Manna per cominciare a programmare la prossima estate di calciomercato, nel corso della quale il nome di Adrien Rabiot potrebbe diventare uno di quelli più caldi in orbita partenopea.

L'intenzione di Max è infatti quella di portarsi dietro anche a Napoli il suo pupillo, quando il Milan vorrebbe invece tenersi stretto il francese, considerata una delle - pochissime - certezze dalle quali ripartire. Non è però da escludere nulla, con Tuttosport che questa mattina ha titolato: "Allegri, vuoi Rabiot? Allora paga!"