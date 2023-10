Meno tre a Milan-Juve e il caso scommesse: le prime pagine dei quotidiani sportivi

Una delle pause nazionali più sconvolgenti di sempre è giunta al termine ma è inevitabile che lo strascico del caso scommesse esploso all'interno del calcio italiano si prolungherà anche adesso che riprenderà la stagione dei club. In particolare questo weekend, domenica, il Milan ospita la Juventus. Sono questi due i principali temi affrontati dai quotidiani sportivi questa mattina in prima pagina.

La Gazzetta dello Sport lascia lo spazio in primo piano alla vicenda scommesse e a Sandro Tonali in particolare. La rosea scrive: "La verità di Tonali. Confessione e patteggiamento. In Procura con il certificato medico per la ludopatia". In taglio laterale invece si parla del big match: "E' tornata Milan-Juve. Perché dopo 11 anni tira aria di scudetto". Il Corriere dello Sport sulle scommesse investe la parte centrale della sua prima pagina: "Assalto al calcio. Lo scandalo delle scommesse arriva in Parlamento. Lega e FdI a Gravina: «Si dimetta!»". In taglio basso sulla sfida tra Pioli e Allegri: "Milan-Juve a eliminazione: la supersfida perde ancora protagonisti". Con Chiesa in dubbio e Maignan e Theo out per squalifica, neanche Chukwueze sarà della partita. Infine Tuttosport che incentra il titolo principale su Fagioli, tesserato Juventus, senza entrare nello specifico di Milan-Juve in prima pagina.