Mercato e Camarda: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia

Il Milan si è svegliato sul mercato: l'arrivo di Alvaro Morata, che sarà ufficializzato nelle prossime ore, pare aver sbloccato i colpi in entrata del Diavolo che adesso si muove per concludere almeno un colpo per reparto da qui al termine della sessione estiva. Contemporaneamente i giovani del Milan Futuro che stanno disputando l'Europeo U19 con l'Italia stanno facendo faville. Ieri la vittoria per 3-0 sull'Irlanda del Nord grazie a una doppietta di Francesco Camarda e al gol di Kevin Zeroli. Questi i due temi che sono stati toccati oggi nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia.

La Gazzetta dello Sport scrive sul calciomercato: "Milanic. In arrivo Pavlovic e c'è l'incontro con papà Samardzic". Nel trafiletto accanto, la notizia sull'Italia U19: "Camarda boom. Trascina anche l'Italia U19. Doppietta all'Europeo". Il Corriere dello Sport in prima pagina porta il focus sul figlio di Ibra che ieri ha firmato il suo primo contratto da professionista e giocherà con il Milan Futuro: "Il Milan lancia Ibra Jr. Attaccante, 17 anni, giocherà in Serie C con i rossoneri". Tuttosport parla prima di mercato e recita in taglio basso: "Il Milan di Zlatan da Rabiot a Fullkrug". Poi aggiunge accanto su Euro U19: "Zeroli & Camarda show. E' un under 19 del Diavolo". Infine il QS che parla di tutti questi argomenti insieme. Prima il mercato: "Super derby per le stelle. Inter-Milan: Rabiot, Hermoso e Kiwior da prendere al volo". In taglio laterale poi si legge: "Camarda show, l'Italia vola in semifinale agli Europei". E infine in taglio basso: "Mi manda papà: contratto da professionista per Ibrahimovic Jr. Il 2006 Maximilian, primogenito di Zlatan, firma un triennale: giocherà con il Milan Futuro".